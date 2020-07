LÖSEV’in yardımları aralıksız sürüyor

Lösemive kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor. En yüksek protein kaynağı olan et ve et ürünleri hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip. Yüksek protein içerikli et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastalar zorlu tedavi sürecini daha kolay atlatıyorlar. LÖSEV'e kayıtlı ve yüzde 90'ı asgari ücret altında geliri olan lösemi ve kanser hastaları yalnızca Kurban Bayramı'nda değil, tüm yıl taze et ürünleri ile beslenebiliyor. Et ve diğer gıdalardan zengin beslenen hastaların vücut direnci yükseliyor, vücut savunmaları güçleniyor ve böylece hastalıkları kolayca yenerek iyileşiyor. LÖSEV şubelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki ev ziyaretlerinde ve anlaşmalı marketlerden ulaştıran LÖSEV, yıl boyunca ailelerin düzenli olarak et ve et ürünleri yemesini sağlıyor. Kurban Bayramına çok az bir süre kala hala binlerce LÖSEV'e kayıtlı hasta ailesi geçen sene yapılan kurban bağışları sayesinde hala taze et ve et ürünleri tüketebiliyorlar.