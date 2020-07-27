Melih Abi: Duraklara ağaçlara trafik levhalarının ön ve arkalarına afiş yapıştıranlara müdahale edin

Emin Kurnaz reklam broşürleri ilgili bir sorunu iletti.Bazı kurumlar broşürlerini çöp kutularına, ağaçlara, trafik levhalarına yapıştırıyor.Reklam elbette olacak.Ama kirlilik yaratmayacak.Yığınla reklam mecrası var...Olur olmadık yerlere yapıştırılan el ilanları müşteri getirmez kaçırır.Vatandaş bu tür ilanlarda belirtilen yerlere İyi gözle bakmıyor...İnsanların dikkatini çekmek için böyle yapıyorlar ama kirlilik yaratıyorlar.Buna hakkınız yok.Emin Kurnaz, "Belediyeler hoşgörülü.Kirletin, reklam yapın, kazanın, vatandaş da zaten sessiz tv izleyip çekirdek çitliyor.Belediye uyuyor.Uyuyarak böyle yapanlara destek oluyor.Bir nevi kirliliğe destek oluyor.Afiş yapıştıranlardan her gün için para alın.Bütçeye katkı olsun!Kirleten keyif çatsın belediye temizlesin!Böyle bir şey yok.Afiş ve el ilanı yapıştırılan yer ne olursa olsun ilk temiz haline asla dönmüyor.Kirli reklam yapanların bu destek niye!" diyor.Buralara afiş yapıştıranlara müdahale edin.İlgili firmadan ücret alın bakın bir daha sokakları durakları direkleri kirletecekler mi?MersinToroslar Musalı köyünde kanalizasyon tam olarak yok ayrıca yağmur suyu drenaj kanalizasyon şebekesi de yok.Mehmet Özdemir, "Her yağmurda sel riski altındayım ayrıca su faturaları çok yüksek geliyor halk ödeyemiyor.Birde atık su bedeli alınıyor sonradan mahalle olan köylerde lütfen eski tarifeye dönülsün ve atık su bedeli alınmasın" diyor.Hizmet gitmiyorsa bedel istemeyin.Vatandaş haklı.