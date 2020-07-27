‘Minderli Sinema Günleri’nde sürpriz evlilik teklifi geldi

NiğdeBelediyesince düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliğine katılan bir genç, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki etkinlikte, film gösterimi öncesi İbrahim Özlü isimli genç evlenmek istediği kız arkadaşı Meryem Kızıloğlan'a evlilik teklif etti. Bu sırada dev ekrana ise "Meryem benimle evlenir misin?" yazısı yansıtıldı.Kızıloğlan'dan 'Evet' cevabını alan Özlü, mutluluğunu konfeti patlatarak kutladı.Kız arkadaşının teklifini kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özlü, desteğinden dolayı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti.