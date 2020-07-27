Minik Derin Su için ‘seferberlik’ başlatıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 3 ay önce lösemi teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Derin Su Çapar'a uygun kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay ve Karataş Belediyesi tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 8 yıllık evli ve 2 çocuklu Fırat-Nazire Çapar çiftinin küçük çocukları Derin Su'ya, sol ayağındaki aksama nedeniyle götürdükleri hastanede 3 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken Derin Su'nun durumundan haberdar olan Karataş Belediyesi de kök hücre bağışı için Türk Kızılay ile ilçede kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Belediye Başkanı Necip Topuz ve belediye çalışanları kök hücre bağışında bulundu. Ayrıca, ilçe genelinde bağış kampanyasına destek olunması için stant kuruldu, tanıtım çalışması başlatıldı. Baba Fırat Çapar, nisan ayında Derin Su'nun renginin soluk ve sol ayağında aksama olduğunu hissetmeleri üzerine ilçedeki aile sağlığı merkezine başvurduklarını, kan değerlerinin düşük çıkması üzerine de kızlarının Adana'daki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi. Tanı sürecinde Derin Su'ya çeşitli testler yapıldığını anlatan Çapar, "Doktor karşımıza geçti 'çocuğunuz lösemi' dedi, ben çöktüm" diye konuştu. Çapar, kızının tedavisi için doktorların kök hücre nakli yapılmasının şart olduğunu söylediklerini belirterek, bunun üzerine akrabalarından yaklaşık 30 kişiye ilik testi yapıldığını ancak nakil için uygun oranın bulunmadığını dile getirdi. Kendisinin iliğinin de kızıyla tam uyumlu olmadığını aktaran Çapar, "Allah razı olsun tüm bağışçılardan tüm Karataş halkından, bize sonsuz destekte bulundular" dedi.