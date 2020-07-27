Pos tefecilerine operasyon düzenlendi

Adana'da pos tefecilerine yönelik olarak düzenlenen operasyon, günlük yüz binlerce liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Bankaların kara listeye aldığı kişileri hedef seçen tefecilerin, dikkat çekmemek için kuyumcu, terzihane, kıraathane ve berber gibi işyeri işletip, burada hayali ürün satışı yaparak, kredi kartlarından işlem yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 25 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren biri kadın 25 şüphelinin, hayali ürün satışı yaparak, karşılığında kredi kartlarından para çekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek komisyon bedelleri karşılığında verdiğini tespit etti. Tüm delilleri toplayan polis operasyon için düğmeye bastı. 21 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 25 kişi yakalandı. Zanlılara işyerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 355 bin 120 lira, 13 farklı bankaya ait pos cihazı, yine farklı banka ve kişilere ait olan 67 adet kredi kartı, 4'ü dolu toplam 204 adet senet ele geçirildi. Şüphelilerin alacaklarını gün gün kaydettiği 12 adet ajandaya da incelenmek üzere el konuldu.Yürütülensoruşturma kapsamında pos tefecilerinin dikkat çekmemek için başta kuyumcu olmak üzere terzi, kıraathane ve berber gibi işletmeleri kendilerine kalkan olarak kullandıkları da tespit edildi. Söz konusu işletmelerde ürün satışı yapılmış gibi gösterip, kredi kartlarından tek ya da taksitli çekim yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara para veren şüphelilerin, karşılığında da yüklü miktarda komisyon aldıkları da belirlendi. Adliyeye sevkedilen 25 zanlı serbest bırakıldı.