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Reyhanlı Barajı’na göçmen kuşlar gelmeye başladı

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Reyhanlı Barajı’na göçmen kuşlar gelmeye başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hatay'a yaptığı yatırımlarla Hatay'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hatay'da son dönemde yapılan su yatırımlarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Özellikle göç mevsiminde, tam zamanlı gözlemlerde bu sayı katlanacaktır. Toplam sayıları bini bulan su kuşları; ak pelikanlar, balıkçıllar, bahriler, sumrular, kaşıkçılar ve birçok kuş türünün varlığı bizi çok mutlu etmiştir" dedi.
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Reyhanlı Barajı’na göçmen kuşlar gelmeye başladı
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