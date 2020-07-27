Scooter tacizinin altından rant çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 scooter'a belediye binası önünde el koymaya kalkması kentte gündeme otururken, yaşanan tartışmalar sonrası rant iddiaları gündeme geldi. Konu ile ilgili Akdeniz Belediyesi, yapılan yaklaşımın haksız ve hukuksuz olduğunu öne sürerek adli mercilere suç duyurusunda bulunurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı da geçen 'scooter kullanımının yaygınlaştırılmasına engel olunmaması ve rekabet ortamının da korunması hususlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir' ibaresi, Akdeniz Belediyesi'nin yasal çerçevede haklı olduğunu gözler önüne serdi. Yaşanan tüm bu tartışmalar sonrasında ise akıllara 'rant mı sağlanıyor?' soruları geldi. Şöyle ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin scooter hizmetini verdiği firmanın 2019 yılının Temmuz ayında kurulduğu iddia edilirken, Ekim ayında Adnan Menderes Bulvarı, Forum civarı ve Babil-Hilton Oteli arasında faaliyet göstermesi ile ilgili UKOME kararının çıkarıldığı öğrenildi. Kurulalı 2 ay olan bir firmaya bu scooter hizmetinin nasıl ve ne şartlar altında verildiği ise kafalarda soru işaretleri bıraktı.Akdeniz Belediyesi'nin scooter hizmeti ile ilgili anlaştığı firmanın ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Şubat ayında UKOME kararı ile ilgili başvuruda bulunduğu, ancak gelinen süreçte başvuru ile ilgili Belediye yetkilileri tarafından hiçbir dönüşün sağlanmadığı ortaya çıktı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu firmaya başvurusu ile ilgili olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaması da kafaları karıştırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin anlaştığı firma ile Akdeniz Belediyesi'nin anlaştığı firma arasında ücretlendirme konusunda da ciddi farkın olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin scooter hizmeti ile ilgili anlaştığı firma başlangıçta vatandaştan 2 TL tahsil etmekte ve hizmetin dakikası 0.60 kuruş olarak ücretlendirilmekte. Akdeniz Belediyesi'nin anlaştığı firma ise scooter hizmeti için vatandaştan hiçbir ücret almıyor ve dakikasını 0.39 kuruşa ücretlendiriyor. İki firma arasındaki ücret farkı da önemli ölçüde dikkat çekiyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında akıllara gelen bir başka soru da, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin scooter hizmetini tekelleştirmek isteyip istememesi. Aylardır Akdeniz belediyesi ile anlaşan firmaya UKOME kararı çıkarmayan Büyükşehir Belediyesi'nin rekabet ortamını ortadan kaldırarak hizmetin tek elden yürütülmesini istediği de iddialar arasında.