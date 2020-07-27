Taş bina tarihe ışık tutacak

Hatay'ın kültürünü, tarihini yaşatan ve 66 yıl boyunca Antakya Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren tarihi taş bina Şehir Müzesi'ne çevrildi. İnşasına 1934'te Fransız arkeolog Claude M. Prost'un tavsiyesi üzerine başlanılan ve Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının ardından 1948'de Antakya Arkeoloji Müzesi olarak hizmete giren taş binanın içerisindeki eserler, daha iyi sergilenebilmesi için 2014 yılında Hatay Arkeoloji Müzesi'ne taşındı. 6 yıl boş kalan tarihi taş binanın yeniden turizme kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında, rölöve ve restorasyon projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan tarihi taş binanın, ikinci kez müze olarak hizmet vermesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Hizmete gelecek ay girmesi planlanan müzede, 6 bölümde kentin tarihçesi, ticareti, üretimi, günlük yaşamı ve yemek kültürü tanıtılacak. Ayrıca müzeye, daha önce Valilik binası içerisindeki Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ve o dönem Mecliste yer alanların bal mumu heykelleri ve kullandığı eşyaların bulunduğu Hatay Devlet Müzesi de taşındı. Vali Rahmi Doğan, Hatay'ın tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle önemli bir şehir olduğunu söyledi. Eski müzeyi Şehir Müzesi olarak dizayn ettiklerini belirten Doğan, "Şehir Müzemiz 6 sergi salonu halinde dizayn edildi" dedi. Doğan, "Hatay'ın günlük yaşantısını, üretimini, ticaretini, gastronomisini, tarihini anlatan bölümler var. İçerisindeki bir sergi salonunda ise Hatay Devlet Müzesi bulunuyor. Aslında burası Hatay Valiliği binası içerisinde yer alan bir bölümdü, sadece Valiliğe gelen vatandaşlarımız bunu görme imkanına kavuşuyordu. Biz bu çalışma içerisinde Valilikteki bu alanı da müze içerisine almış olduk" dedi.