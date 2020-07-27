Yeşim Taşova: Bayram ziyaretine gitmeyin

SağlıkBakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yaklaşan Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Salgının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taşova, geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bulundu. Dünya genelinde etkisini sürdüren ve risk grubu vatandaşlarda çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs salgınının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, 31 Temmuz Perşembe günü başlayacak Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Taşova, Türk toplumunda her bayram büyüklerin elini öpme ve ziyaret etme ve bununla birlikte kalabalık ortamlar oluşturma gibi ritüellerden bu yıl mutlaka kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Bayram ziyaretlerine gidildiğinde pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyulması gerektiğinin öneminden bahseden Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Olur da gidilirse özellikle yaşlı ve risk grubundakiler için 1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijyenine dikkat etmek ve maske kuralına uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen yemekler, ziyaretler olmasın. Ziyaret etmeyelim. Telefon var, görüntülü konuşma var, bu seneyi böyle geçirelim. Bunun başka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar artarken böyle bir riske kimseyi atmamak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Kurban kesiminin ardından etlerin dağıtılırken kapıya bırakılmasının daha güvenli olacağını dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Belediye ve kurumların ayırdığı, hijyen ortamının sağlandığı alanlarda, daha kontrollü olan kısımlarda bu görevin yerine getirilmesi şart ve koşul. Etlerin dağıtımı da sosyal mesafe korunarak yapılmalı. Kapıya bırakılarak, mesafe korunarak yapılabilir. Maske kullanımına dikkat edilerek dağıtılabilir. Gidip evde oturma, kalabalık bir ortam oluşturup o şekilde dağıtmanın da olmaması lazım" diye konuştu.