Baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı

, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi. İl Tarım Müdürlüğünden 90 gıda kontrol görevlisi, Kurban Bayramı öncesi baklava üreticilerinde incelemelerde bulundu. Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere, il ve ilçedeki tüm tatlıcılarda denetime başladıklarını amaçlarının sağlıklı gıda olduğunu söyledi. Gaziantep'in baklavanın merkezi olduğunu dile getiren Karayılan, vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketim yapması için sahada olduklarını ifade etti. Baklavacıların Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai yaptığına dikkati çeken Karayılan, "Tüm dünyaya Gaziantep baklavası gönderiyoruz. Gönderirken de bütün arkadaşlarımız denetim yapıyor. Üretim yerlerinde fıstıktan, yağdan, şerbetinden numune alıyoruz. Hamuruna, içerisindeki katkı maddesine bakıyoruz. Buradaki ustalarımız da 30,40 yıllık ustalar. Burada önemli olan kullanılan malzeme ve maharetli eller" dedi.