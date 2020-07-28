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Bayram öncesi yetimler sevindi

“Yetim gülerse dünya güler” sloganı ile yola çıkan Başkanı ve eşi bayram öncesi çocukları mutlu etti

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Bayram öncesi yetimler sevindi
Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yetim çocukları giydirdi. Programa Belediye Meclis Üyeleri İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, İnsani Yardım Vakfı Yardım Birimi Başkanı Osman Aydoğan yetim ve öksüz çocuklar katıldı. Başkanı Kocaispir "Yetim gülerse dünya güler.Bir yetimin sevindirilmesinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Her şeyden önce bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Yetimlerin öksüzlerin ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir. Belki de bir yetimin yüzünün gülmesi ile ayaktayız. Bu çocukların yüzünün gülmesi, Yüreğir'de 100 kilometre yol yapmaktan daha kıymetlidir benim için" dedi. "Yüreğir'de ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmanın bizim açımızdan bir zaruret olduğunun bilincindeyiz" diye konuşan Kocaispir, "Yüreğir yoksul bir ilçe. Biz Yüreğir'deki yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşalım diye toplum bizi görevlendirdi. Topluma karşı sorumluluğumuz var. Gece bir yetim aç yatıyorsa bunun sorumluluğunu üzerime alıyorum. Üzerimize de almalıyız. Bunun hiçbir mazereti yok. Yüreğir'de hiç bir ihtiyaç sahibinin açıkta uyumayacağı bir şehir hayal ediyoruz" dedi.

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Bayram öncesi yetimler sevindi
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