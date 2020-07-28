Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yeni yüz

Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye genelinde ilgi gören Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni yeni bir görünüme kavuşturmak için açtığı proje yarışması sonuçlandı. Fikir Projesi Yarışması'nda mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşit Erdoğan ve Kerem Kaya'nın hazırladığı proje tasarısı birinci oldu. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni giriş kapısının daha sanatsal bir görünüm kazanması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fikir Projesi Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Katılımın yoğun olduğu yarışmada; mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşit Erdoğan ve Kerem Kaya'nın projesi, birinci olurken Burak Aydın ve Muhammet Adem'in projesi ikinci, Murat Özyazgan'ın projesi ise üçüncü oldu. Yarışmasının Seçici Kurul'unda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mimar Erdem Güzelbey, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğretim üyeleri Doç. Dr. Mimar Gülden Ayalp,Dr. Mimar Mehmet Murat Uluğ, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mimar Esra Yıldırım, Mimar Hakan Maraş, Yüksek Mimar Muhtar Küçükkömürcü ve Mimar Haluk Tazebay yer aldı. Yarışmanın Danışman Seçici Kurul'unda ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Ali Mert Özsoy yer aldı.