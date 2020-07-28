Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri İskenderun’da tüm yollar güzelleşiyor

İskenderun’da tüm yollar güzelleşiyor

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
İskenderun’da tüm yollar güzelleşiyor
HATAY'DA İskenderun Belediyesi'nin kente daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar tüm ilçe genelinde devam ediyor Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Cumhuriyet ve Pirireis Mahallesi muhtarlarımız ile birlikte devam eden yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Tosyalı, "Mahalle muhtarlarımız ile birlikte bölgede sıcak asfalt kaplaması yapılan yollarda incelemelerde bulunduk" dedi. Başkan Tosyalı, "İskenderun'da ulaşım ve yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçelerimizdeki yolların yapılmasını önemsiyoruz. Kentin bölgelerinde yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. İhtiyaç olan tüm bölgelerde asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun’da tüm yollar güzelleşiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA