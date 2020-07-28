Koronasiklete bakan dönüp bir daha bakıyor

bir bisiklet tasarımcısı koronavirüsle mücadelede 'evde kal' çağrısına uyulurken, sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre yüksekliğinde 'Koronasiklet' isminde bir bisiklet tasarladı. Demir, "İnsanlar beni görünce kaza yapacaklar diye sürekli baktıkları için korkuyorum, dışarı çıkmıyorum" dedi. Film ve dizilerde kullanılmak üzere özel yapım bisikletler üreten Adanalı tasarımcı Demir, arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak, hem ilgi çekmek hem de sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre yüksekliğinde bisiklet tasarladı. Özel tasarım bisikletiyle trafiğe kapalı alanlarda sürüş yapan Demir, bisikleti durdururken dengede duramadığını fark etti. Adana Havalimanı'nın yakınındaki atölyesinde uçakların inişini izleyen genç tasarımcı uçakların fren sisteminden esinlenerek bisikletin gövdesinin tam ortasına açılıp kapanabilen 2 tekerlek daha ekledi.