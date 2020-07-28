Küçük çocuğun havaya ateş etmesine soruşturma

9 yaşındaki çocuk tarafından havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, küçük yaştaki bir çocuğun havaya ateş ederken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada küçük çocuğun CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın (52) 9 yaşındaki torunu olduğu tespit edildi. Karkamış ilçesi Karanfil Mahallesi'nde gerçekleştirilen olayla ilgili "6136 Sayılı Kanuna muhalefetten" işlem başlatılırken, silahın muhafaza altına alınması, çocuğun avukat huzurunda mağdur olarak, videoyu paylaşan dedesi Mehmet Polat'ın da şüpheli olarak ifadesinin alınması kararlaştırıldı. Polat ile torununun bugün emniyette ifade vereceği öğrenildi.