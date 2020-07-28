Melih Abi: Kaldırım yayalara ait fotoğrafta görünen yer kaldırım olmaktan çıkmış

Şehitler Bulvarı'ndaki kaldırıma bakın! Kaldırım, kaldırım olmaktan çıkmış panayır yerine dönmüş. Kaldırım işgalleri önemli bir sorun. Vatandaşa yürüyecek yol bırakmadılar. Bu cadde üzerinde sürekli ceza yazan bir fahri müfettiş vardı. Hani şu durakla park yeri mesafesini metre ile ölçen. O da görmüyor galiba bu durumu. Pikap bile kaldırıma park etmiş. Yayayı düşünen yok. Belki siz değilsiniz ama vatandaş çok rahatsız! Fotoğrafını çekmiş bana göndermiş. Herkes görevini yapsa bu görüntüler ortaya çıkmaz.





MESKİ su da 10 ton limitini yükseltsin



BÜYÜKŞEHİR yasasından sonra 5 yıllık sürenin dolması nedeniyle mahalle olan köyler MESKİ'ye şehir tarifesinden fatura ödemeye başladı. Ahmet Akıncı, "10 tona kadar tek tarife, 10 tondan fazlası kademeli tarife. Bu durum yayla evlerinde ağaçların sulanması açısından önemli pahalılık yaratıyor. Yaylalar köyken dikilen ağaçlar sulanmazsa kuruyacak. Sulanırsa çok para ödenecek. 10 tona kadar tek fiyat limitinin yükseltilmesi lazım. Yoksa kimse ağaç sulamayacak" diyor.