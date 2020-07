Özay Günsel’de bu yaz yelkenler fora

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ilk ve örnek bir model olan, üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğretmeyi hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi eğlenceli ve eğitici eğitimlerle devam ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, "Merak et, hayal et, düşün, dokun, hareket et, dene, geliştir, yenilik yarat" sloganı ile Yaz dönemi öğrencileri için STEAM eğitim programları Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) Art (Resim) ve Mathematics (Matematik) temel alan programları içeren yeni ve yaratıcı eğitimler uygulamaya devam ediyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen doğa ve su sporlarından biri olan yelken eğitiminin yer aldığı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi programında, Girne Üniversitesi Yelken ve Su Sporları Okulu eğitmenleri eşliğinde yaş gruplarına göre Mimoza Otel'de yelkencilik eğitimleri verildi. Çocukların dayanıklılık, kuvvet, çabukluk ve koordinasyon özelliklerinin gelişmesinin sağlandığı eğitimlerde, zorluklara karşı koymayı, limitlerini zorlamayı ve daha iyisini daha hızlı yapabilmeleri öğretildi.