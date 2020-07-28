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Tarsus-Pozantı yolunda otomobil yandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Tarsus-Pozantı yolunda otomobil yandı
MERSIN'IN Tarsus ilçesine bağlı Çamalan mahallesinde meydana gelen yangında bir otomobil tamamen yandı. Alınan bilgiye göre, Aslı Uçar yönetimindeki 20 ABH 876 plakalı otomobil Tarsus-Pozantı istikametine doğru seyir halindeyken, Çamalan mevkiinde motor kısmından alev almaya başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü Aslı Uçar daha sonra itfaiyeyi aradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus grup amirliği ekipleri yanan araca müdahale ederek kısa süre içinde söndürürken, yangında araç hurdaya döndü. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.
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Tarsus-Pozantı yolunda otomobil yandı
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