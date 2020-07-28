Tik Ailesi iki bayramı birden yaşıyor

ayındaki aşırı yağışlarda meydana gelen heyelanda evleri oturulamaz hale gelen Tik ailesi yeni evine kavuştu. Heyelan sonrası evinin yıkılmasını istemeyen aile Başkan Soner Çetin'in yeni ev sözü ile direnmekten vazgeçmişti. Başkan Soner Çetin'in yeni evini teslim ettiği aile gözyaşları içinde anahtarı teslim aldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Soner Çetin, alkışlar ve dualarla uğurlandı. Evleri yıkılan aileye yeni ev sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu sözünü tuttu ve Tik Ailesi yeni evine kavuştu. Ağır hasarlı evin yıkımının bitirilmesinin ardından Başkan Soner Çetin, verdiği sözü tutarak aileye yeni ev yapılması talimatını verdi. Birkaç ay içinde bitirilen ev Soner Çetin tarafından aileye teslim edildi. Mahalleye gelişinde ev sahipleri Hatun-Ali Tik ve mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Soner Çetin, yeni evin anahtarını Hatun Tik'e teslim etti" dedi.