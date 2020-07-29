Adanalı gençler sıcak ve korona şarkısı besteledi

termometreler aşırı sıcaklar nedeniyle güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Parkta ağaç gölgesinde dinlenip, gitar çalarak koronavirüs ile ilgili şarkı seslendiren gençler, "Bu sıcağa virüs bile dayanmaz" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı saat 12.00'de 39 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 44 dereceye kadar yükseldi. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'ndaki termometreler saat 14.00'te güneşin altında 40 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar parklarda banklara uzanarak şekerleme yaparken bazıları ise ağaç altında kitap okuyup gitar çaldı. Çocuklar parkın oyun alanında vakit geçirirken sokak hayvanları ve kuşlar da gölgede serinlemeye çalıştı. Parkta gitar çalan gençlerden müzik öğretmeni Yaşar Ahı (26), Adana sıcağı ve neminde koronavirüsün yaşamasının zor olduğunu iddia etti. Gitar eşliğinde Neşet Ertaş'ın 'Yanıyorum' şarkısını 'Bir bakışta yaktı korona' diyerek esprili bir şekilde seslendiren Ahı, "Gerçekten çok sıcak, yandık. Hem korona hem Türkiye'nin, Adana'nın sıcak iklimi bizleri zorluyor" dedi.