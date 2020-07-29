Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Çukurova zabıtasından bayram denetimi

Çukurova zabıtasından bayram denetimi

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Çukurova zabıtasından bayram denetimi
ÇUKUROVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri özellikle; hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili çalışmalar yaptı.. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu ve gerektiğinde cezai işlem uyguladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bu süreçte tüm birimlerimiz için zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Her zaman sahada olan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ekiplerimiz bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, vatandaşlarımıza da mutlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova zabıtasından bayram denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA