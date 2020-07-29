Doç. Dr. Allahverdiyev’ten 25 eserden oluşan özel sergi

Doğu Üniversitesi resim-iş öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Sanatçı Doç.Dr. Murad Allahverdiyev, Kıbrıs Sanat Müzesi için "Adadan Esintiler" adlı 25 eserden oluşan heykelini Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunacak. Sanatçı eserlerinde klasik teknikte yağlı boya resimler yapmış ve eserlerinde empresyonizm ve postempresyonizm akımlarında manzara resimleri çizmiştir. Ayrıca eserlerinde Kübizm akımından izler de bulunmaktadır. Sanatçının "Adadan Esintiler" adlı kişisel sergisi bugün salonunda saat 09.30'da açılacak. Eserlerinden bazıları ise; Eski Manastır adını verdiği çalışması, Kozan köy yakınlarında bulunan Bizans zamanından kalmış manastır'ı yağlı boya ve Kübizm tekniği ile geometrik olarak tuvale resmetti Gün Batımı adlı çalışmasında ise sanatçı, Kıbrıs'ta bir evin bahçesinde bulunan göğe doğru uzanan servi ağaçlarının gün batımındaki romantik yansımalarını tabloya yansıtmıştır. Ayrıca tabloda bahçedeki renklerin uyumu gözden kaçmıyor. Karmi Köyüne Bir Bakış çalışmasında ise sanatçı Allahverdiyev, Girne ilçesindeki Karmi köyünde gizemli bir bahçe ve bahçeden yola sarkan ağaçların gizemli hikayesini anlatıyor. Sanatçı ayrıca bahçenin sokağa bakışı ve boş sokağın köylülerin yaşam tarzında uygun bir sakinlik, sessizliğin sesi var gibi yorumluyor.