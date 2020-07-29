‘Düzbağ İçme Suyu Projesi’ onur projem

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin içme suyu alanında Melen'den sonra en büyük yatırımı olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin başkanlığı dönemindeki en büyük projesi olduğunu söyledi. Düzbağ'dan gelen suyun şehir merkeziyle bağlantısının gerçekleştiği Hacıbaba Su Deposu'nda incelemelerde bulunan Gaziantep'in 2050 yılına kadar su problemini ortadan kaldıracak ve 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin şehirle bağlantısının sağlandığını söyledi. Şahin, "Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden, 2.6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı, isale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5.6 metre çapında tünelle kente ulaştırdık" dedi. Projeyle ham su kalitesinin 4 kat daha iyileşmiş bir duruma geldiğini söyleyen Şahin, "Sorunu olmayan suyu yöneten bir şehir olarak toplumun huzurundayız. Dönemimizde yaptığımız en iyi ve belki de başkanlık kariyerimin en önemli projesi Düzbağ. Çünkü suyu yönetemezseniz şehri de yönetemezsiniz. Dağ suyunu, kar suyunu şehre taşımış bir ekibin başkanı olmaktan büyük bir onur duyuyorum" diye konuştu.