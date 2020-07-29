Eline korkuluk demiri saplanan Mert kurtarıldı

Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan Mert Saran (11), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Saran, istinat duvarının üzerine çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen küçük Mert'in eline bahçe duvarının demir korkuluğu saplandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, acılar içindeki Mert'in eline saplanan demir korkuluğu kesti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Mert'in elindeki demir parçası ameliyatla çıkarıldı. Mert Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi