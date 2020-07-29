Engelli kızın isteğini Tosyalı yerine getirdi

İskenderun ilçesinde görme engelli bir vatandaşın deniz kenarında gezme isteğini Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yerine getirdi. Görme engelli S.S. , Başkan Fatih Tosyalı ile belediye personeli aracılığı ile telefonda görüşerek deniz kenarında gezme isteğini iletti. Ardından Tosyalı'nın talimatı ile Kültür Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmeti Birimi harekete geçti. S. S.'i evinden alıp sahilde gezinti yaptıran ekipler tekrar evine kadar bıraktı. Başkan Tosyalı ,"Kültür Müdürlüğümüze bağlı Evde Sağlık Hizmeti birimimizden hizmet alan görme engelli S. S. hanımefendinin uzun zamandır hayali olan deniz kenarında gezme istediğini yerine getirdik. Görme engelli S.S.adlı vatandaşımız bu isteğini yerine getirdiğimiz için bizlere teşekkürlerini iletti