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İskenderun kurban satış yeri hazır

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
İskenderun kurban satış yeri hazır
HATAY'IN
İskenderun ilçesinde belediye, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alımlarını rahat ve hijyenik bir ortamda sağlaması için kurban pazarı yerini hazır hale getirdi. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, güvenilir ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmesi için gerekli bütün tedbirleri alan İskenderun Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bayramın ruhuna uygun bir şekilde kutlanması için yoğun mesai harcıyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,petrol ofisi yanındaki boş arazide belirlenen kurban satış alanında incelemelerde bulundu
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İskenderun kurban satış yeri hazır
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