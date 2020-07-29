Lavanta tarlalarıyla turizm kapısı aralanıyor

Afşin ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin ardından lavanta tarlalarıyla da turizme kapı aralıyor. 6 yıl önce peyzaj için temin edilen 15 kök lavantayla, geri dönüşüm ürünlerinden kurulan serada 15 bin kök lavanta fidesi oluşturuldu. Tek parçada 380 dekarlık alana kurulan, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları kendisine çeken Rabia Parkı'ndaki lavanta tarlası, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Evlenecek çiftler, mezun olan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler nedeniyle hasat öncesi hareketlilik yaşanan lavanta tarlaları, çekim merkezi haline geldi. Lavantalardan "Efsus" markasıyla 11 çeşit kozmetik ürün de üretti. Hem Eshab-ı Kehf Külliyesi hem de lavanta tarlalarıyla ilçede turizm için çekim alanı oluşturulması hedefleniyor.