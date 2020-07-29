MAVİ ŞİMŞEK’TE moraller yerinde

T
FF 1. Lig play-off finali için gün sayan Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısına Süper Lig bileti için çıkacak mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde... Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Tüm hesaplarımız Süper Lig için yapıldı. Bu saatten sonra hedefi bırakmayacağız"
dedi. Başkan Murat Sancak ise Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyleyerek, "Finalin bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Bir hikayemiz olacak"
dedi. Final maçının son düdüğüne kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve sevenleri; yolun sonuna yaklaştık, dediğim gibi son dakikaya kadar ayağımızı yere sağlam basacağız"
ifadelerini kullandı. ADANA'YA BAYRAM
YAŞATMAK İSTİYORUZ
Sancak, "Bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Allah nasip ederse çıkacağız. O yüzden duaya devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir hikayemiz olacak. Şampiyonluk sonrası Adana'ya bayram yaşatacağız inşallah. Bu yüzden herkesten sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Teknik heyet ve futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.