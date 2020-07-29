MAVİ ŞİMŞEK’TE moraller yerinde

FF 1. Lig play-off finali için gün sayan Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısına Süper Lig bileti için çıkacak mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde... Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar,dedi. Başkan Murat Sancak ise Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyleyerek,dedi. Final maçının son düdüğüne kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Sancak,ifadelerini kullandı. ADANA'YA BAYRAMYAŞATMAK İSTİYORUZSancak, "Bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Allah nasip ederse çıkacağız. O yüzden duaya devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir hikayemiz olacak. Şampiyonluk sonrası Adana'ya bayram yaşatacağız inşallah. Bu yüzden herkesten sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Teknik heyet ve futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.