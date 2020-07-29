Şahin karakteri ile korona mesajı güldürdü

düzenlenen tiyatro gösterinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karakteri canlandırıldı. Oyunda maske ve sosyal mesafe konusunda esprili bir şekilde koronavirüse karşı verilen mesajlar izleyenleri güldürdü. Çeled Uşaglar isimli tiyatro grubu "Antep Kadını Belediye Başkanı Olursa" isimli tiyatro gösterisi hazırladı. Çeled Uşaglar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gösterimde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yakın ekibiyle yaptığı rutin görüşmeler, mizansen katılarak canlandırıldı. Tiyatroda Gaziantep modeli ile üretilen maskelerin kullanımı konusunda esprili bir dille toplumsal mesaj verildi. Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ve Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve oyunu ilgiyle takip eden izleyiciler arasında yer aldı. Oyun sonrası değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Rabbim insanları yaratırken herkese farklı bir yetenek veriyor. Kimi sanatta kimisi sporda daha farklı bir yetiye sahip olabiliyor. Bize düşen şey de doğuştan gelen yeteneklerimizi uygun alanlarda geliştirerek hayatımıza kazandırmaktır" dedi.