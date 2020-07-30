Alacak verecek kavgasında kan aktı

Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesi önünde meydana geldi. İlçede inşaat malzemeleri satışı yapan Mehmet Kaçmaz (60) ile inşaat işi öğrenilen arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayda, kavganın taraflarından Kaçmaz, kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile caddeyi kapattı. Kaçmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.