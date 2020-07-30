Alkışlar kurban satıcısı Derya’ya

Adana'da özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan üniversite mezunu 24 yaşındaki Derya Özdakak boş zamanlarını, babası Hikmet Özdakak'a yardım etmek için geldiği kurbanlık pazarında değerlendiriyor. Koyun satışı yapan Derya Özdabak'ı gören vatandaşlar önce şaşırıyor sonra da tebrik ediyor.

SÜREKLİ BABASININ YANINDA

Mersin Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezun olan ve daha sonra Adana'da çalışmaya başlayan Özdakak'ın pandemi sürecinden sonra mesai saatlerinde azalma oldu. Boş vakitlerini evde geçirmekten sıkılan genç kadın, besicilik yapan ve kentteki kurban pazarında koyun satan babası Hikmet Özdakak'a (51) yardım etmeye karar verdi. Her sabah erken saatlerde babasıyla birlikte kurbanlık pazarına gelen Özdakak, koyunları yemleyerek günlük bakımlarını yapmaya başladı. Koyunlarının bulunduğu ağılın girişine 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabela asan Derya Özdakak, babasına yardım ettiği ve mesleği öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

KADIN OLMAM ENGEL DEĞİL

Kurbanlık pazarında çalışan üniversite mezunu ve tek kadın olduğunu dile getiren Derya Özdakak, geçen yıl üniversite mezunu ağabeyi Halil Özdakak'ın babasına yardım ettiğini ama şu an ağabeyinin Adana dışında olduğunu söyledi. Özdakak, "Bu sene sıra bende. Kadın veya üniversite mezunu olmam koyunculuk yapmama engel değil" diye konuştu. Özdakak, "Annem de aynı şekilde babama yardım ediyor. Koyunlarla aram çok iyidir. Her birine isim taktım. Onlar beni ben onları çok seviyorum" dedi.



PAZARLIK YAPAMIYORUM

İnsanların çalıştığı koyun ağılının önünden geçerken kendisini görünce ilk etapta garipsediğini ve daha sonra hikayesini sorunca onlar tarafından tebrik edildiğini söyleyen Özdakak, koyunlarla ilgilenirken bazı kişilerin fotoğrafını çektiğini belirtti. Derya, "Babam üç çocuğunu koyun besleyip, satarak okuttu. Ben de burada ona teşekkür etmiş oluyorum 'Koyun satarken en zorlandığım pazarlık yapmak" dedi.