Eşinin eski erkek arkadaşını vurdu

KAHRAMANMARAŞ'TA Selahattin A. (32), eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) pompalı tüfekle vurdu. Göğsune isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, Selahattin A. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin A., Ayşenur A. (28) ve Mehmet Ç. ile evde bir araya geldi. Bir süre sonra 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., Mehmet Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç., kapının önüne çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ç., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.