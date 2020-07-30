Etkinlik artarsa risk artar

Valisi Davut Gül, koronavirüs vakalarının azalması için etkinliklerin sınırlandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Etkinlik artarsa risk de artar" dedi. Vali Gül, bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle düğünlere sınırlama getirildiğini, kına ve çeyiz gibi organizasyonların ise tamamen yasaklandığını bildirdi. Sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek korona virüs önlemleri hakkında bilgiler veren Vali Gül, aşı bulunana kadar riskin devam ettiğini, aşının bulunmasının da tahmini olarak 2 yılı alacağını kaydetti. Vali Gül, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin ardından üst sırada vaka görülen ilde kontrolü sosyal hayatın önemine dikkat çekti. Şehirde düğün organizasyonları ve bayram nedeniyle oluşan yoğunluğa dikkat çeken Vali Gül, düğün ve nikah törenlerine izin şartı getirildiğini, bunların dışında kına, çeyiz gibi etkinliklerin ise yasaklandığını belirtti. Vali Gül, "Bu süreçte tedbirleri elden bırakmadan yaşamaya devam etliyiz. Mümkün olduğu kadar etkinliklerimizi ve teması sınırlamalıyız. Etkinlik ne kadar artarsa risk de o kadar artır" dedi. Pandemi sürecindeki çalışmalar ve yaklaşan kurban bayramı tedbirleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, şehirdeki mezarlıklarda da virüs bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle bayram öncesi ve bayramda ziyaret yasağı getirildiğini söyledi. Vali Gül, "Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayramda da mezarlıklara ziyaret yasağı getirdik" diye konuştu. Vali Gül, "Pandemi sürecinde STK'lar başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın, özelikle de hemşerilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Herkes imkânlarını sonuna kadar kullansın lütfen. Kendimizi ve yakın çevremizi kontrol altında tutmanız çok önemli. İlimizde henüz vaka sayılarında azalma yok. Vakaların önemli bir kısım akraba ve yakın çevreden bulaşıyor. Bu derdin dermanı elimizde. Şu an için en iyi tedavi hastalığa yakalanmamak. O nedenle aşı bulanana kadar kontrollü yaşamaya devam edeceğiz" dedi.