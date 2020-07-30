HKÜ öğrencileri dünyaya açılıyor

bir uluslararası işbirliği vizyonuna sahip Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yeni düşüncelere ve evrensel görüşlere açık, farklı kültürlerle iç içe mezunlar vermeyi kendisine misyon ediniyor. HKÜ; Dünya genelinde 36 ülke, 13 Avrupa ülkesi ile yaptığı ikili anlaşmalar aracılığıyla her yıl en az 50 öğrencinin öğrenim hareketliliğine katılarak hibeli programlardan yararlanmasını sağlıyor. Türkiye'nin güneydoğusunda uluslararası bir bilim merkezi olma hedefiyle dünyaya açılan HKÜ, dünya genelindeki üniversitelerle birçok anlaşmaya imza atıyor. Erasmus+ ve dünya anlaşmaları ile birlikte toplam 90 anlaşması bulunan HKÜ, ayrıca Eurodesk Temas Noktası olan Uluslarararası İlişkiler Ofisinde, çeşitli ülkelerden ortaklarla yürütülen uluslararası projelere öğrencilerinin katılmasını teşvik ediyor. HKÜ'nün uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla başladığı bu süreci deneyimli ve dinamik akademik kadrosu sayesinde kısa sürede tamamlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, bu anlamda Türkiye'de en kısa sürede akredite olan yabancı diller yüksekokulu olmayı başardı. "Pearson Assured" tarafından "Akredite" edilen HKÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda eğitim gören öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları durumunda Pearson Assured tarafından da sunulan sertifika imkânından yararlanabiliyor. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olmakla birlikte ABD'de, Avrupa'da ve Orta Doğu'da kariyerlerine devam etmelerine destek sağlıyor. Aynı zamanda uluslararası akreditasyona sahip Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencilerine İngiltere'de ve Amerika'da bir yıl dil eğitimi fırsatı sunuyor.