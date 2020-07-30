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Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Jandarmadan drone ile trafik denetimi
HATAY'DA jandarma ekiplerince, Kurban Bayramı öncesinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Altınözü Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş timleri, Enek Kavşağı'nda Kurban Bayramı öncesinde drone'lu trafik denetimi yaptı. Plaka Tespit Sistemi'nin (PTS) de kullanıldığı uygulamada, ekipler durdurdukları araçların sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı. Öte yandan, bayram boyunca denetimlerin sıkı şekilde süreceği belirtildi.
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Jandarmadan drone ile trafik denetimi
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