Jandarmadan drone ile trafik denetimi

HATAY'DA
jandarma ekiplerince,
Kurban
Bayramı öncesinde
drone ile
trafik denetimi
gerçekleştirildi.
Altınözü
Jandarma
Komutanlığı'na
bağlı trafik ve
asayiş timleri,
Enek
Kavşağı'nda
Kurban Bayramı
öncesinde drone'lu
trafik
denetimi yaptı.
Plaka Tespit Sistemi'nin
(PTS) de kullanıldığı uygulamada,
ekipler durdurdukları
araçların
sürücülerine
trafik kurallarına
uymaları konusunda uyarılarda
bulundu.
Ekipler ayrıca sürücülere
bilgilendirici broşürler
dağıttı. Öte yandan, bayram
boyunca denetimlerin sıkı
şekilde süreceği belirtildi.