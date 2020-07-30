Kelebeğin sırtındaki insan sureti şaşırtıyor

GAZİANTEP'TE
bir vatandaş tarafından bulunan ve sırtında insan
sureti olan kelebeği görenler şaşırıyor. Gaziantep'in
Nizip ilçesinde Sabri Demir isimli bir vatandaşın
tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan
insan sureti görenleri şaşırtıyor. Demir, cansız kelebeğin
sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği
korumaya alarak yetkililere teslim etti. Sabri Demir
kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, "Ben bu
kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum.
Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü
olduğunu
fark
ettim. Kelebeği elime
aldığımda cansızdı. Hemen ilçe
tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim
ettim" dedi. Gaziantep'in Nizip İlçe Tarım
Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet
Yılmaz ise, "Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal
alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında
insan suretine benzeyen bir yüz var" diye konuştu.