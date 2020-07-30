Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Kelebeğin sırtındaki insan sureti şaşırtıyor

Kelebeğin sırtındaki insan sureti şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Kelebeğin sırtındaki insan sureti şaşırtıyor
GAZİANTEP'TE bir vatandaş tarafından bulunan ve sırtında insan sureti olan kelebeği görenler şaşırıyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde Sabri Demir isimli bir vatandaşın tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan insan sureti görenleri şaşırtıyor. Demir, cansız kelebeğin sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği korumaya alarak yetkililere teslim etti. Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, "Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim" dedi. Gaziantep'in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, "Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kelebeğin sırtındaki insan sureti şaşırtıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA