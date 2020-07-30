Kelebeğin sırtındaki insan sureti şaşırtıyor

bir vatandaş tarafından bulunan ve sırtında insansureti olan kelebeği görenler şaşırıyor. Gaziantep'inNizip ilçesinde Sabri Demir isimli bir vatandaşıntesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alaninsan sureti görenleri şaşırtıyor. Demir, cansız kelebeğinsırtındaki sureti fark edince hemen kelebeğikorumaya alarak yetkililere teslim etti. Sabri Demirkelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, "Ben bukelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum.Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürüolduğunufarkettim. Kelebeği elimealdığımda cansızdı. Hemen ilçetarımla iletişime geçtim ve onlara teslimettim" dedi. Gaziantep'in Nizip İlçe TarımMüdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi AhmetYılmaz ise, "Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsalalanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmındainsan suretine benzeyen bir yüz var" diye konuştu.