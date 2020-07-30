Melih Abi: Mersin’de elektrik kesintileri artık eziyete dönüştü

Bu sıcakta elektrik kesintileri çekilmiyor. Bir süredir Mersin'de de elektrik kesintileri başladı. Gece ve gündüz fark etmiyor. Günde en az 2-3 kez hem de 3-4 saat süren elektrik kesintileri oluyor. Temmuz ayı içerisinde sadece bir gün gece saat 24.00'ten sabaha karşı 03.00'e kadar, sonrasında bir saat geldikten sonra bu defa da 04.00'ten sabah 08.00'e kadar elektrik kesintisi oldu. Palmiye, Pirireis ve Kiremithane mahalleri adeta isyan ediyor. Emekli gazeteci Ziya Keskinışık, "Geceleri uyku haram oldu. Yeter artık! 7-8 saat süren elektrik kesintileri ile karşı karşıyayız. Resmen işkence görüyoruz. 40 derece sıcaklıkta bu kesintiler bizleri canımızdan bezdiriyor. Artık çözüm bulunmalı" diyor. Bu sıcakta insanlara böyle bir eziyet çektirmeyin. Bir an önce kesintilerin önüne geçin. Vallahi herkes burnundan soluyor! Haberiniz olsun!Kaçar 20 Temmuz tarihinde yaşadığı sorunu bize aktardı. Şimdiye kadar arızanın giderildiğini düşünüyorum. Ama paylaşmak istedim. Diyor ki: Evim Fen lisesi civarında. Öğleden sonra yürüyüş yapıyordum, lisenin önünden geçerken su patlağı gördüm. Hemen 153'ü aradım. 6-7 dakika müzik, uyarı falan derken Didem isimli bir görevli açtı... Eski baraja doğru DSİ kanalının kenarından yürümeye devam ettim... Didem hanım beni ASKİ'ye yönlendireceğini söyledi... 6-7-8-9 dakika cep telefonuma bir sürü müzik sesi falan geldi... Bu arada ben de eski baraj regülatörünün oraya kadar geldim. 9. sıradasınız, 2 dakika sonra 8 sıradasınız, 3 dakika sonra 7 sıradasınız, 4 dakika sonra 6 sıradasınız diye mesajlar gelmeye devam etti... Regülatöre vardım, hala su patlağı şikayetimi iletemedim... Sonra da terslik bu ya; benim telefonumun şarjı bitti... ASKİ böyle bir yöntemle bu işleri yapamaz. Yazık oluyor, su patlağından gürül gürül temiz su lağımlara aktı... Yorumu siz okurlarımıza ait.