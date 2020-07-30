Süper lig için hazırız

Büyük gün geldi çattı. 26 yıldır Süper Lig özlemi çeken Adana Demirspor bugün Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de Fatih Karagümrük ile final maçına çıkacak. Ligde normal sezonunda 71 golle en çok gol atan takım olan Adana Demirspor ile 53 golle en çok gol atan ikinci takım Fatih Karagümrük son 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın büyük bir taktik savaş vereceği mücadelede gözler ligin formda hücum oyuncuları Erkan Zengin, Mehmet Akyüz, Volkan Şen'de olacak. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAK

Hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor maç saatini beklemeye koyuldu. Adana'dan büyük bir coşkuyla ayrılan Mavi Şimşekler taraftarına erken bayram kutlaması yaşatmak istiyor.



VALİLİKTEN TARAFTARA JEST

ADANA Valiliği tarafından bugün Süper Lig'e çıkmak için Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Adana Demirspor'un taraftarlarına jest yapıldı. Adana'nın galip gelmesinin ardından kentte yapılacak etkinlikler 3 günlük toplu gösteri yasakları kapsamına girmeyecek. Sosyal medyadan takımlarının galip gelmesi durumunda etkinlik yapmak istediklerini bildiren taraftarlara Vali Süleyman Elban kayıtsız kalmadı



HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

ADANA Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana Demirsporumuzun perşembe akşamı oynanacak final maçında hedefine ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili valiliğimizce alınan yasaklama kararının Adana Demirspor'umuzun final maçı sonrası olası etkinlikleri kapsamadığını hatırlatırız" denildi