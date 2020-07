Tosyalı Özge’nin davetini geri çevirmedi

İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kendisine telefonla ulaşan Özge Kara isimli gencin isteğini kırmayarak ailesine ziyarette bulundu. Başkan Tosyalı, "Bekbele Mahallesinde ikamet eden Özge Kara kardeşimizin daveti üzerine evlerine konuk olduk. Değerli kardeşimiz ve ailesi ile sıcak bir sohbet ettik. Kaya ailesine göstermiş oldukları misafir erliklerinden dolayı teşekkür ederim .Her daim vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Tosyalı, her türlü sıkıntılarında ailenin yanında olacaklarını belirtti. Tosyalı, "Her fırsatta vatandaşlarımız ile iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Belediye olarak engelli ve hasta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Evde sağlık birimimiz ile de hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İskenderun Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.