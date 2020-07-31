Akdeniz’e 15 ayda dev yatırımlar

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin ve Akdeniz'e sadece 1 yıl içinde yaklaşık 300 milyon TL tutarında projelerin sağlandığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, Lütfi Elvan ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, seçildiğinde vatandaşa verdiği sözü yerine getirmek için 15 ayda yoğun mücadele verdiklerini söyledi. Bu süreçte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gültak, belediyeyi çok fazla borçla devraldıklarını, bugün 216,5 milyon lira olan borcu, her ay 2,5-3 milyon lira ödeyerek eriteceklerini söyledi. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, basın toplantısı düzenleyerek, göreve geldiği günden bu yana geçen 15 ayda gerçekleştirdiği hizmetler ve yatırımlarla hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerini anlattı. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Geçen 15 ayda bu sözü yerine getirmek için yoğun mücadele verdiklerini belirten Gültak, "Önce insan şiarıyla adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek, Akdeniz'de değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattı. Akdeniz'in kaybedilen 20-25 yılını geri kazanmak için her alanda hizmet atağına giriştik" dedi. Yoğun Ankara temasları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın destekleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Millet Bahçesi projesinin başladığını dile getiren Gültak, pandemiye rağmen özel izinlerle inşaatın hızla devam ettiğini, açılışı da 29 Ekim'de hep birlikte yapacaklarını söyledi. Bu proje kapsamında yıllardır konuşulan ama bir türlü el atılamayan Müftü Deresi'nde de ıslah ve peyzaj çalışması yapılacağı bilgisini veren Gültak, bunun da Millet Bahçesi ile birlikte tamamlanacağını belirtti. Karaduvar Balıkçı Barınağı Kapasite Arttırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Gültak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karaduvar Limanı'nda çalışmalara başladığını belirterek, "Karaduvar Limanında mendirekler ile kapasite arttırılacak, iç derinlik sağlanarak Çamlıbel'de konuşlanan profesyonel gemilerin Karaduvar'a gelmesi sağlanacak. Barınağa yapacağımız ilave rıhtım ve iskelelerle tekne kapasitesini yaklaşık 320'ye çıkaracağız" diye konuştu. Kentin sorunlarının çözümü için devamlı Ankara'ya gittiğini belirten Gültak, bu anlamda Mersin'in imar sorununun çözümü için de çaba harcadığını ve yeni yılın içinde Mersin'in imar sorunu kalmayacağını söyledi. Bu sene borçlanmayı düşünmediğini belirten Başkan Gültak, "Geçen sene borçlandık, önce aldığımız borcu ödeyelim. Borç yiğidin kamçısıdır ama borç artarsa yiğit ölür; altından kalkamaz, hele bir aldığımızı ödeyelim, bitirelim. Onları da hizmetlere yansıtalım. Aldığımız borcu borçla kapatmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Seneye belki borçlanabiliriz" dedi.