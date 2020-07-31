Antakya belediyesi bir üst lige çıktı

ANTAKYA Belediyesi GSK futbol takımı kurulduğu ilk yılında 2. Amatör Küme'de birinci olarak üst lige çıktı.de mücadele ettiği ilk yılında şampiyonluğu yakalayan Antakya ekibi, 23 maçta rakip kalelere bıraktığı 122 golle gol rekoru kırarken, kalesinde sadece 10 gol gördü. Önümüzdeki sezon'de mücadele edecek futbol takımını kutlayan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz,ifadelerini kullandı.