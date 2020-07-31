Antakya belediyesi bir üst lige çıktı

ANTAKYA Belediyesi GSK futbol takımı kurulduğu ilk yılında 2. Amatör Küme'de birinci olarak üst lige çıktı. Hatay 2. Amatör Küme'
de mücadele ettiği ilk yılında şampiyonluğu yakalayan Antakya ekibi, 23 maçta rakip kalelere bıraktığı 122 golle gol rekoru kırarken, kalesinde sadece 10 gol gördü. Önümüzdeki sezon Hatay 1. Amatör Küme
'de mücadele edecek futbol takımını kutlayan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi spora yönlendirmek, amatör ve profesyonel liglerde yer alarak kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurduğumuz spor kulüplerimizin başarısı bizler için gurur vesilesi. Antakya Belediyesi GSK Futbol Takımımızı göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.