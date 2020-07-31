Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Arkeoloji Müzesi’nde konser düzenlendi

’nde konser düzenlendi

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Arkeoloji Müzesi’nde konser düzenlendi
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri"yle sanatseverlerle bir araya geldi. Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi. Konser girişinde görevliler dinleyicilerin ateşini ölçtü, tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu. Konserin solistliğini sopranolar Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Avşin Dilara Kaymak ve Gülin Dönmez yaptı. Solistlere piyanoda Julia Berk eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren konserde, sanatçılar aryalar ve türkülerden oluşan dinletiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkeoloji Müzesi’nde konser düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA