Çevreyi rahatsız eden araçlara geçit yok

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kentte trafik kurallarına uymayarak trafikte modifiyeli araçlar ile başta aşırı hız ve araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız edenlere müdahale etmeye devam edeceklerini söyledi. Çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik aralıksız takip yapmaya devam eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özelikle geç saatlerde boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak halkı rahatsız eden araçlara yönelik uygulamaları sıklaştırdı, 515'ine ceza yazdı, 50'sini trafikten men etti.