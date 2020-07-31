Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor

İskenderun ilçe belediyesi yeşil alan ve parklarda bakım-onarım, yenileme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından parklarda çocuk oyun grupları ve spor aletlerin bakımonarım ve yenileme çalışması sürüyor" dedi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,kent genelinde parklarda spor aletlerin değişimi yapılarak bakımonarımın yanı sıra oyun grupların temizlenip tamiratı yapıldığını belirterek, "Yine parklarda ihtiyaç duyulan alanlara oturma bankları, kamelyalar ve çöp kovaları yerleştirilerek gerekli boyama ve bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarla birlikte eş zamanlı olarak yürütülen çim biçme ve kurumuş ağaç dalların budaması, yol kenarlarında ve orta refüjlerde bulunan otların temizlenmesi yoğun olarak sürdürülüyor" dedi.