Erdemli’de “Evde Bayram Tıraşı” hizmeti

Belediyesi 2015 yılında 'Bir İnsanlık Projesi' sloganıyla hayata geçirdiği ''Limon Çiçeği Projesi'' kapsamında Kurban Bayramı öncesinde evinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara berber ve bakım hizmeti veriyor. 'Bayram Tıraşları Erdemli Belediyesi'nden' sloganıyla başlatılan kampanya dahilinde, 413 vatandaşa haftada 3 gün olmak üzere yılda 12 bin 548 kez berberlik hizmeti sunan Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, pandemi kurallarına uygun hizmet vermeye devam ettiği bildirildi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak hayatın her alanını kolaylaştırma yolunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yazılı açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, engelleri bir bir kaldırdıklarını belirtti.