Gasp çetesi çökertildi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ve olayların yaşandığı bölgede günlerce sivil olarak devriye atan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen A.A., S.S., H.Y., K.B. ve H.B. adlı zanlıların mağdurların cep telefonlarını, cüzdanlarını ve değerli eşyalarını gasp ettiği ortaya çıktı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir pompalı tüfek ile siyah yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.