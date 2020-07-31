Kocaispir: Huzurlu bayram diliyorum

Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kocaispir yayınladığı tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerken vatandaşların yollarda dikkatli araç kullanmasını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini tavsiye ederek '' Kurban Bayramı ile birlikte ocaklarınızda sevgi, huzur, mutluluk, birlik ve beraberliğiniz daim olsun'' dedi. Bu bayramda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Yüreklerimizin huzur ve mutluluğa erdiği, kapıların çalındığı ve paylaşmanın mutluluğa erişildiği mübarek Kurban Bayramı tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Hemşerilerime huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi.