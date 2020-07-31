Kösbucağı bal ormanı tamam

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, proje çalışmaları tamamlanan Kösbucağı Bal Ormanı sahasında incelemelerde bulundu ve Ekim ayında tesisin tamamlanacağı müjdesini verdi. Bölge Müdürü Akduman'a, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Erdemli İlçe Tarım Orman Müdürü Mesut Yıldız, Alata Orman İşletme Şefi Erhan Koyuncu ve arıcılar eşlik etti Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Bölge Müdürlüğümüz 2020 Yatırım programında yer alan ayrıca 2020 yılının ikinci altı ayını kapsayan ve 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasını içeren Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programında bulunan Kösbucağı Bal Ormanı, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Alata Orman İşletme Şefliğinde Kösbucağı Mahallesinde 104,0 Ha sahada projelendirildi."