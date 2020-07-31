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cinayetle sonuçlandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Silahlı kavga cinayetle sonuçlandı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde alkol alan 2 grup arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüşürken, olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerindeki mini tekel büfesi önünde meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerinde 5 adet boş kovan ile kan izlerine rastlanırken, yapılan araştırmada, alkol almakta olan 2 ayrı grup arasındaki küfürleşme, sonradan silahlı kavgaya dönüştü. Olayda çşitli yerinden yaralanan Gökhan Neşet (29) kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, bacağından vurulan Turgut B. (29) özel hastanede tedavi altına alındı. Olayda bacağından ve kolundan yaralanan Mehmet N. (33) ile bacağından tabanca ile vurulan Mehmet K. (34) Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Silahlı kavga cinayetle sonuçlandı
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