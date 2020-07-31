Silifke’ye modern tenis kortu

Silifke Belediyespor Bayram Ali Öngel Spor Tesisinin açılışı protokolün ve tenis severlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, "Silifke Belediyespor Kulübü çok köklü bir kulüp. Bir yılda birçok güzel işe imza attık. Ünal Ünüvar Spor Kompleksi atıl durumdaydı. Biz bu kompleksi sporcularımızın yaşam merkezi haline getirdik. Kulüp hizmet binası eksikliğimizi İbrahim Araycı efsanemizin adını vererek açtık" diye konuştu. Efsane sporcuları Erol Durmuşu'nun adının verildiği bir hareket merkezi açtıklarını söyleyen Dölek, "Spor futboldan ibaret değildir. Tüzük değişikliği ile faaliyetlerimiz arasına tenis, muay thai, wu shu, atletizm, bilardo, karete, teakwando, basketbol, voleybol gibi birçok spor branşını ekledik" dedi.

YELKEN DE OLMALI

Sözlerine devam eden Başkan Dölek, "Bugün de tenis branşında faaliyet göstereceğimiz tesisimizin açılışını yapıyoruz. Tenis sporunun sevilmesine öncülük eden Kadir Özcan hocamıza, Silifke Tenis Spor Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, "Bu tesisin kazanılmasında emeği olanları kutluyorum. Spor sadece futbol değildir. Silifke aslında bir sahil kenti bundan sonra ilk branşın yelken olması gerekiyor" ifadelerini kulllandı